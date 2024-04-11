美就業太強 核心CPI難降溫 國際 撰文： 林建忠 發布時間： 1 小時前 分享： 分享： 美國減息預期再有巨大變化，繼上周五出爐的亮麗美國就業數據，最新的3月消費物價指數超出預期，反映通脹壓力仍然相當強，6月減息憧憬煙消雲散，按利率期貨，6月息口不變機會達8成。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 AI搜尋 威脅Google搜尋？ 2024/04/10 AI搜尋 威脅Google搜尋？ 唱淡純電車 改捧混能車？ 2024/04/10 唱淡純電車 改捧混能車？ 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 2024/04/09 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 2024/04/09 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 拜登維持撐以立場 要付政治代價 2024/04/05 拜登維持撐以立場 要付政治代價 你可能感興趣 AI搜尋 威脅Google搜尋？ 21:26 2024/04/10 AI搜尋 威脅Google搜尋？ 唱淡純電車 改捧混能車？ 08:44 2024/04/10 唱淡純電車 改捧混能車？ 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 14:39 2024/04/09 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 最新專欄文章 國金札記 - AI潮方興未艾 Google反受威脅？ 今日 AI潮方興未艾 Google反受威脅？ AI搜尋 威脅Google搜尋？ 2024/04/10 AI搜尋 威脅Google搜尋？ 唱淡純電車 改捧混能車？ 2024/04/10 唱淡純電車 改捧混能車？ 國金札記 - 唱淡純電車 改捧混能車？ 2024/04/10 唱淡純電車 改捧混能車？ 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 2024/04/09 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 經濟數據表現 就業 經濟 減息 美國聯儲局 美國