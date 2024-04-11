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美就業太強 核心CPI難降溫

國際

撰文： 林建忠

發布時間： 1 小時前

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美國減息預期再有巨大變化，繼上周五出爐的亮麗美國就業數據，最新的3月消費物價指數超出預期，反映通脹壓力仍然相當強，6月減息憧憬煙消雲散，按利率期貨，6月息口不變機會達8成。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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