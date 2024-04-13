恒指16000至17500爭持

恒指周三、周四一度升穿17000關口高收，但昨又失此關口，收報16721，跌2.2%。自去年12月以來，恒指雖然盡力收復萬七關，但都是功虧一簣，未能企穩。

後市主要關鍵仍然要看A股表現，自2月低位反彈一

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