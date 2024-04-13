恒指16000至17500爭持 財金專欄 發布時間： 2024/04/13 分享： 分享： 恒指周三、周四一度升穿17000關口高收，但昨又失此關口，收報16721，跌2.2%。自去年12月以來，恒指雖然盡力收復萬七關，但都是功虧一簣，未能企穩。 後市主要關鍵仍然要看A股表現，自2月低位反彈一 ... 訂閱hket.com即送 ELXR Lab NMN 21000 PLUS(價值HK$1,380)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 相關文章 趨勢仍向上 中石化收集 今日 趨勢仍向上 中石化收集 你可能感興趣 趨勢仍向上 中石化收集 今日 01:00 趨勢仍向上 中石化收集 最新專欄文章 趨勢仍向上 中石化收集 今日 趨勢仍向上 中石化收集 保歷加通道收窄 中國電力等爆邊 2024/04/12 保歷加通道收窄 中國電力等爆邊 比亞迪電子 守25元反彈 2024/04/11 比亞迪電子 守25元反彈 MACD底背馳 金蝶或見底 2024/04/10 MACD底背馳 金蝶或見底 兗煤澳大利亞 50周綫有支持 2024/04/09 兗煤澳大利亞 50周綫有支持 美元 技術分析 天然氣 派息比率 上升通道