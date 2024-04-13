趨勢仍向上 中石化收集 財金專欄 發布時間： 2024/04/13 分享： 分享： 中石化（00386）自2月升穿150天綫之後，近數周上落整固，但未改中期反覆向漲趨勢，候低近4.2元收集，目標5.2元，4元止蝕。 中石化昨收報4.57元，跌0.6%。 技術分析：有望突破4.7元阻力 日綫 ... 訂閱hket.com即送 ELXR Lab NMN 21000 PLUS(價值HK$1,380)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 相關文章 恒指16000至17500爭持 今日 恒指16000至17500爭持 你可能感興趣 恒指16000至17500爭持 今日 01:00 恒指16000至17500爭持 最新專欄文章 恒指16000至17500爭持 今日 恒指16000至17500爭持 保歷加通道收窄 中國電力等爆邊 2024/04/12 保歷加通道收窄 中國電力等爆邊 比亞迪電子 守25元反彈 2024/04/11 比亞迪電子 守25元反彈 MACD底背馳 金蝶或見底 2024/04/10 MACD底背馳 金蝶或見底 兗煤澳大利亞 50周綫有支持 2024/04/09 兗煤澳大利亞 50周綫有支持 美元 技術分析 天然氣 派息比率 上升通道 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 人民幣