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趨勢仍向上 中石化收集

財金專欄

發布時間： 2024/04/13

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中石化（00386）自2月升穿150天綫之後，近數周上落整固，但未改中期反覆向漲趨勢，候低近4.2元收集，目標5.2元，4元止蝕。

中石化昨收報4.57元，跌0.6%。

技術分析：有望突破4.7元阻力

日綫

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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