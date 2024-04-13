保歷加收窄 預告單邊市 財金專欄 發布時間： 2024/04/13 分享： 分享： 港股今周好淡爭持，但保歷加通道顯示，短、中期即將爆發單邊市。 恒生指數昨日下跌373點或近2.2%，收報16721點，今周跌2點；而國企指數單日跌124點或2%，收報5879點，全周升16點或0.2%。 ... 訂閱hket.com即送 ELXR Lab NMN 21000 PLUS(價值HK$1,380)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股單邊市兩個關鍵位（第四版） 2024/04/12 港股單邊市兩個關鍵位（第四版） 中字股實力談 - 中通維持增長 估值可望上調 2024/04/12 中通維持增長 估值可望上調 中字股實力談 - 港股即將爆單邊市（第四版） 2024/04/11 港股即將爆單邊市（第四版） 中字股實力談 - 中升復甦 估值偏低 2024/04/11 中升復甦 估值偏低 中字股實力談 - 港股頭肩底 恒指先望176（第四版） 2024/04/10 港股頭肩底 恒指先望176（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 滬深300指數 CPI GDP 單邊市 下降軌 下降通道 上升通道