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保歷加收窄 預告單邊市

財金專欄

發布時間： 2024/04/13

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港股今周好淡爭持，但保歷加通道顯示，短、中期即將爆發單邊市。

恒生指數昨日下跌373點或近2.2%，收報16721點，今周跌2點；而國企指數單日跌124點或2%，收報5879點，全周升16點或0.2%。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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