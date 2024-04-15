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歐元1.06美元時吸納

財金專欄

發布時間： 2024/04/15

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美國通脹主要來自服務業，油價升或有影響，但以85美元以上的紐油，料再大升空間有限。而美國3月就業報告雖強，但工資增幅卻跌至近三年來最低，不排除3月美國CPI急升屬個別事件。提防若美國PCE通脹回落，市

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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