英鎊1.235美元支持龐大

英國2月GDP按月增幅0.1%，1月亦向上修正至升0.3%。數字顯示英經濟正逐步走出去年下半年的谷底。上述消息雖好，惟受到市場對聯儲局延減息預期影響，英鎊上周跌穿自去年12月延伸的1.25美元重要支持

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