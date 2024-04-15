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英鎊1.235美元支持龐大

財金專欄

發布時間： 2024/04/15

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英國2月GDP按月增幅0.1%，1月亦向上修正至升0.3%。數字顯示英經濟正逐步走出去年下半年的谷底。上述消息雖好，惟受到市場對聯儲局延減息預期影響，英鎊上周跌穿自去年12月延伸的1.25美元重要支持

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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