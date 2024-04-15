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日圓暫宜靜觀其變

財金專欄

發布時間： 2024/04/15

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美國CPI通脹率高企不下，市場擔心聯儲局會延減息，美國10年債息重上4.5厘之上，與日本同年期債息差距擴大，令日圓受壓。當日圓跌穿152兌1美元重要支持後，未見日央行入市干預，更令人對日圓前景失信心。

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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