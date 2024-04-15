日圓暫宜靜觀其變 財金專欄 發布時間： 2024/04/15 分享： 分享： 美國CPI通脹率高企不下，市場擔心聯儲局會延減息，美國10年債息重上4.5厘之上，與日本同年期債息差距擴大，令日圓受壓。當日圓跌穿152兌1美元重要支持後，未見日央行入市干預，更令人對日圓前景失信心。 ... 訂閱hket.com即送 ELXR Lab NMN 21000 PLUS(價值HK$1,380)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 探討聯儲局推遲減息可能性 今日 探討聯儲局推遲減息可能性 歐元1.06美元時吸納 今日 歐元1.06美元時吸納 英鎊1.235美元支持龐大 今日 英鎊1.235美元支持龐大 澳元維持目標68美仙 今日 澳元維持目標68美仙 紐元維持60美仙下吸納 今日 紐元維持60美仙下吸納 你可能感興趣 探討聯儲局推遲減息可能性 今日 01:00 探討聯儲局推遲減息可能性 歐元1.06美元時吸納 今日 01:00 歐元1.06美元時吸納 英鎊1.235美元支持龐大 今日 01:00 英鎊1.235美元支持龐大 最新專欄文章 探討聯儲局推遲減息可能性 今日 探討聯儲局推遲減息可能性 加元1.37元水平具吸引 今日 加元1.37元水平具吸引 紐元維持60美仙下吸納 今日 紐元維持60美仙下吸納 澳元維持目標68美仙 今日 澳元維持目標68美仙 英鎊1.235美元支持龐大 今日 英鎊1.235美元支持龐大 經濟 美國 美元 指數 通脹 英國 日本 外滙 貨幣政策 GDP