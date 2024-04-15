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澳元維持目標68美仙

財金專欄

發布時間： 2024/04/15

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根據標普全球市場財智（S&P Global）報告指，全球經歷了過去16個月的去庫存後，踏入2月份全球似在開始重新出現補庫存情況。假使上述標普的估計正確，解釋了為何內地3月份製造業PMI突然重拾擴張原因

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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