澳元維持目標68美仙

根據標普全球市場財智（S&P Global）報告指，全球經歷了過去16個月的去庫存後，踏入2月份全球似在開始重新出現補庫存情況。假使上述標普的估計正確，解釋了為何內地3月份製造業PMI突然重拾擴張原因

...

訂閱hket.com即送 ELXR Lab NMN 21000 PLUS(價值HK$1,380)

詳情 登入