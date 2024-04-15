澳元維持目標68美仙 財金專欄 發布時間： 2024/04/15 分享： 分享： 根據標普全球市場財智（S&P Global）報告指，全球經歷了過去16個月的去庫存後，踏入2月份全球似在開始重新出現補庫存情況。假使上述標普的估計正確，解釋了為何內地3月份製造業PMI突然重拾擴張原因 ... 訂閱hket.com即送 ELXR Lab NMN 21000 PLUS(價值HK$1,380)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 探討聯儲局推遲減息可能性 今日 探討聯儲局推遲減息可能性 歐元1.06美元時吸納 今日 歐元1.06美元時吸納 英鎊1.235美元支持龐大 今日 英鎊1.235美元支持龐大 日圓暫宜靜觀其變 今日 日圓暫宜靜觀其變 紐元維持60美仙下吸納 今日 紐元維持60美仙下吸納 你可能感興趣 探討聯儲局推遲減息可能性 今日 01:00 探討聯儲局推遲減息可能性 歐元1.06美元時吸納 今日 01:00 歐元1.06美元時吸納 英鎊1.235美元支持龐大 今日 01:00 英鎊1.235美元支持龐大 最新專欄文章 探討聯儲局推遲減息可能性 今日 探討聯儲局推遲減息可能性 加元1.37元水平具吸引 今日 加元1.37元水平具吸引 紐元維持60美仙下吸納 今日 紐元維持60美仙下吸納 日圓暫宜靜觀其變 今日 日圓暫宜靜觀其變 英鎊1.235美元支持龐大 今日 英鎊1.235美元支持龐大 經濟 美國 美元 指數 通脹 英國 日本 外滙 貨幣政策 GDP