紐元維持60美仙下吸納

於上周議息會，紐央行指現階段必須維持緊縮貨幣政策以打壓通脹並保持滙率穩定。受上述言論影響，現市場估計紐央行要延至10月份才減息。本周留意周三當地公布的第一季CPI通脹數字，以衡量往後紐央行減息時間表。

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