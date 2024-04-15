加元1.37元水平具吸引

加央行於上周議息會指，除非有更多證據顯示通脹回落，並表示擔心在油價高企下通脹難降。市場視上述加央行言論為該行不願太早減息的一種表態。現市場已把加央行減息預期押至9月。本周重點關注是周二當地CPI通脹數

...

訂閱hket.com即送 ELXR Lab NMN 21000 PLUS(價值HK$1,380)

詳情 登入