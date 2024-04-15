探討聯儲局推遲減息可能性

美國通脹主要來自服務業，既然工資增幅正放緩，料3月CPI升只屬個別事件，惟市場憂慮聯儲局將推遲今年減息時間。

對於近期大宗商品價格的大幅上揚，尤其是石油及銅價等，市場早已擔心會再次拉動美國通脹上升。所以

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