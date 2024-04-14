伊朗報復行動 雷聲大雨點小 國際 撰文： 林建忠 發布時間： 4 小時前 最後更新： 4 小時前 分享： 分享： 伊朗對以色列攻勢看似雷霆萬鈞，據報動用了170架無人機、30枚巡航導彈及120枚彈道導彈，國際傳媒報道鋪天蓋地，惟襲擊的效果與聲勢不成比例，狂轟5小時，據以色列當局說法，竟未傳出無人機與飛彈造成死亡的報告，僅一名7歲女童不幸遭到攔截飛彈的碎片擊中受傷。 ... 訂閱hket.com即送 ELXR Lab NMN 21000 PLUS(價值HK$1,380)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美就業太強 核心CPI難降溫 2024/04/13 美就業太強 核心CPI難降溫 打造可持續發展經濟 為後代生活留選擇 2024/04/12 打造可持續發展經濟 為後代生活留選擇 AI搜尋 威脅Google搜尋？ 2024/04/13 AI搜尋 威脅Google搜尋？ 唱淡純電車 改捧混能車？ 2024/04/10 唱淡純電車 改捧混能車？ 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 2024/04/09 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 你可能感興趣 美就業太強 核心CPI難降溫 16:55 2024/04/13 美就業太強 核心CPI難降溫 打造可持續發展經濟 為後代生活留選擇 16:05 2024/04/12 打造可持續發展經濟 為後代生活留選擇 AI搜尋 威脅Google搜尋？ 14:49 2024/04/13 AI搜尋 威脅Google搜尋？ 最新專欄文章 國金札記 - 伊朗襲以色列 雷聲大雨點小？ 今日 伊朗襲以色列 雷聲大雨點小？ 美就業太強 核心CPI難降溫 2024/04/13 美就業太強 核心CPI難降溫 AI搜尋 威脅Google搜尋？ 2024/04/13 AI搜尋 威脅Google搜尋？ 國金札記 - 美通脹壓力仍大 減息憧憬添變數？ 2024/04/12 美通脹壓力仍大 減息憧憬添變數？ 國金札記 - AI潮方興未艾 Google反受威脅？ 2024/04/11 AI潮方興未艾 Google反受威脅？ 地緣政治 政治 內塔尼亞胡 戰爭 黎巴嫩 拜登 加沙 伊朗 以色列