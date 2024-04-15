沙特5千億美元大計 周五來港推介 財金專欄 發布時間： 2024/04/15 分享： 分享： 中東王子事件，成為城中熱話，今次是中東「真王儲」的「Baby」來了。沙特阿拉伯王儲穆罕默德提出，規模龐大的NEOM未來城市計劃，項目的首席執行官將赴內地招商，最後一站來港，本周五在西九的M+舉辦介紹會 ... 訂閱hket.com即送 ELXR Lab NMN 21000 PLUS(價值HK$1,380)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 垃圾徵費倘調整 如何下刀考功夫 2024/04/12 垃圾徵費倘調整 如何下刀考功夫 有政戲 - 商舖恐現結業潮 地產商主動減租？ 2024/04/11 商舖恐現結業潮 地產商主動減租？ 有政戲 - 垃圾徵費8月推 吹淡風 2024/04/10 垃圾徵費8月推 吹淡風 有政戲 - 港商杜拜摸底 王子風波無礙兩地商機 2024/04/09 港商杜拜摸底 王子風波無礙兩地商機 有政戲 - 香港搶企業搶生意 七欖可助攻 2024/04/08 香港搶企業搶生意 七欖可助攻 中國 香港 展覽 5G 李家超 一帶一路 律師 生物科技 沙特阿拉伯 智慧城市