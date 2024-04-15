沙特5千億美元大計 周五來港推介

中東王子事件，成為城中熱話，今次是中東「真王儲」的「Baby」來了。沙特阿拉伯王儲穆罕默德提出，規模龐大的NEOM未來城市計劃，項目的首席執行官將赴內地招商，最後一站來港，本周五在西九的M+舉辦介紹會

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