伊朗襲以色列 雷聲大雨點小？ 財金專欄 發布時間： 2024/04/15 分享： 分享： 伊朗對以色列攻勢看似雷霆萬鈞，據報動用了170架無人機、30枚巡航導彈及120枚彈道導彈，國際傳媒報道鋪天蓋地，惟襲擊的效果與聲勢不成比例，狂轟5小時，據以色列當局說法，竟未傳出無人機與飛彈造成死亡的 ... 訂閱hket.com即送 ELXR Lab NMN 21000 PLUS(價值HK$1,380)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 伊朗報復行動 雷聲大雨點小 2024/04/14 伊朗報復行動 雷聲大雨點小 美就業太強 核心CPI難降溫 2024/04/13 美就業太強 核心CPI難降溫 AI搜尋 威脅Google搜尋？ 2024/04/13 AI搜尋 威脅Google搜尋？ 國金札記 - 美通脹壓力仍大 減息憧憬添變數？ 2024/04/12 美通脹壓力仍大 減息憧憬添變數？ 國金札記 - AI潮方興未艾 Google反受威脅？ 2024/04/11 AI潮方興未艾 Google反受威脅？ 美國 政治 俄羅斯 戰爭 制裁 以色列 伊朗 巴勒斯坦 加沙 敘利亞