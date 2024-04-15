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伊朗襲以色列 雷聲大雨點小？

財金專欄

發布時間： 2024/04/15

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伊朗對以色列攻勢看似雷霆萬鈞，據報動用了170架無人機、30枚巡航導彈及120枚彈道導彈，國際傳媒報道鋪天蓋地，惟襲擊的效果與聲勢不成比例，狂轟5小時，據以色列當局說法，竟未傳出無人機與飛彈造成死亡的

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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